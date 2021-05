Dingelstädt, Unstruttal oder Mühlhausen? Zur Zukunft der Gemeinde Anrode werden bis zum 30. Mai rund 2.600 Bürger ab 16 Jahren per Briefwahl befragt. Die Zettel mit dem Kreuzchen können ab sofort in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung in Bickenriede geworfen - oder per Post dorthin gesendet werden.