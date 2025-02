In Oberdorla im Unstrut-Hainich-Kreis ist am Dienstagmorgen erneut ein Trinkwasserrohr gebrochen. Wie Anwohner berichteten, gab es in der Mühlhäuser Straße aufgrund der Havarie kein Wasser. Zwei Familien seien zum wiederholten Mal betroffen. Seit September hat es bereits mehrere Havarien gegeben.