140 Gäste haben am Samstagabend in Mühlhausen die vierte "Weiße Nacht" (White Night) gefeiert. Weiß bekleidet hatten die Menschen an weißgedeckten Tischen Platz genommen. Für die festliche Tischdekoration aus Sonnenblumen und Kerzen hatte der Verein "Zurück in die Mitte" aus Mühlhausen gesorgt.