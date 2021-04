Wegen der Wildschwein-Plage im Hainich soll ein zwei Kilometer langer Elektrozaun gebaut werden. Darauf haben sich am Donnerstagabend Landwirte, Nationalparkverwaltung und Jäger in Oberdorla im Unstrut-Hainich-Kreis geeinigt. Bürgermeister Christian Hecht (parteilos) hatte zum Dialog eingeladen. Anlass waren die Schäden im Revier Kammerforst. Dort hatten in den vergangenen beiden Jahren Wildschweine mehr als 130.000 Euro Schaden angerichtet, um die sich der betroffene Landwirtschaftsbetrieb und die Jagdgenossenschaft mittlerweile streiten.