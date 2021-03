Wildschweinplage Immer mehr hungriges Schwarzwild - Landwirte im Hainich schlagen Alarm

Landwirte rund um den Nationalpark Hainich kämpfen mit einer Wildschwein-Plage: Das Schwarzwild hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch vermehrt. Das bestätigt auch ein Forschungsprojekt des Nationalparkes Hainich, bei dem drei Jahre Wildschweine im Park und in dessen Umfeld aufgespürt wurden. Die Frage ist nun, was gegen die Plage getan werden kann.