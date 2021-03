Alisa Klamm forscht zu den Wildscheinen im Nationalpark Hainich. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

In den vergangenen drei Jahren ist das Verhalten von Wildschweinen rund um den Nationalpark Hainich erforscht worden. Im Rahmen einer Studie wurden insgesamt 63 Wildscheine seit 2017 mit GPS-Halsbändern ausgestattet und beobachtet. Jedes Tier trug das Sendehalsband maximal ein Jahr, zusätzlich wurden Kamerafallen und Kotproben gentechnisch ausgewertet.



"Wir haben eine besondere Situation mit der Jagdruhesituation im Nationalpark und den angrenzenden sehr ertragreichen Landwirtschaftsflächen", sagt Projektkoordinatorin Alisa Klamm vom Nationalpark Hainich. Zwar gebe es keine fundierten Daten, aber objektiv hätten die Wildschäden zugenommen, sagt die 30-Jährige. Klamm forscht seit 2016 im Nationalpark Hainich. Was im Nationalpark gewünscht ist, sorgt bei den Landwirten und Jägern in der Nachbarschaft für Ärger. Das Motto "Natur Natur sein lassen" hat allerdings Auswirkungen auf die sieben Landwirtschaftsbetriebe rund um den Hainich. Sie leiden unter den Wildschäden. Deshalb enthält die abgeschlossene Forschungsarbeit auch Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen. Klamm: "Wir konnten optimale Lebensbedingungen für Wildscheine feststellen, und die verbessern sich aufgrund des Klimawandels sogar noch." Festgestellt wurde auch, dass die Bejagung die Bestände nicht wirklich reduziert hat und dass es sich um standorttreue Tiere handelt. Rund 900 könnten laut Klamm aktuell im Nationalpark leben, Jäger und Landwirte gehen von mindestens doppelt so vielen Tieren aus.