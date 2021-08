Schwarzwild Berufsjäger soll Wildschwein-Plage im Hainich bekämpfen

Hauptinhalt

Im Wildschwein-Streit im Nationalpark Hainich sind erste Lösungen in Sicht. Das Land will einen Berufsjäger einstellen und Landwirte entschädigen, sagte der Vogteier Bürgermeister Christian Hecht. Auf einem Wildschwein-Gipfel in der Gemeinde Vogtei im Unstrut-Hainich-Kreis haben sich Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, Bürgermeister, Landwirte und Jagdpächter auch auf eine bessere Zusammenarbeit verständigt.