Wienerberger Ziegelwerk in Mühlhausen droht Schließung

26. November 2023, 16:08 Uhr

Das Unternehmen Wienerberger will laut einem Medienbericht sein Ziegelwerk in Mühlhausen schließen. Von der Schließung wären rund 30 Mitarbeiter betroffen. Der Ziegelproduzent hat in Thüringen neben dem Standort im Ortsteil Bollststedt noch einen in Eisenberg.