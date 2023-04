Hunderte Gäste haben am Samstag in Mühlhausen das muslimische Zuckerfest "Eid al-Fitr" gefeiert. Zu dem traditionellen Fest des Fastensbrechens kamen Menschen aus zehn verschiedenen Ländern in den Mühlhäuser Funpark. Jede Familie hatte landestypische Speisen mitgebracht. Alle Gäste konnten so von allem etwas kosten.

Spaß für die Kinder auf der Skatebahn, gemeinsames Essen der Familien. Bildrechte: MDR/Michael Hesse