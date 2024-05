Seltene Polarlichter haben in der Nacht zu Samstag über Thüringen und anderen Regionen ein ungewöhnliches Lichtspiel erzeugt. Vor allem am späten Abend zeigte sich am Himmel violettfarbenes Flirren. Auslöser sind die stärksten Sonnenaktivitäten seit gut 20 Jahren. Wie Olaf Kretzer von der Sternwarte Suhl sagte, könnten auch am Samstagabend noch solche Lichter zu sehen sein. Bereits im November waren über Teilen Thüringens Polarlichter zu sehen.