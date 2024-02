In Thüringen haben sich in den vergangenen Wochen deutlich mehr Menschen mit Magen-Darm-Infekten infiziert. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) wurden in den ersten fünf Wochen dieses Jahres 565 Norovirus-Fälle registriert. Damit haben sich nachweislich mehr als doppelt so viele Menschen mit dem Virus angesteckt wie im gleichen Vorjahreszeitraum. Da waren es insgesamt 243.