An der reformpädagogischen Jenaplan-Schule in Jena läuft vieles anders als an einer konventionellen Schule: Statt Klassen gibt es Projektgruppen, in denen Kinder unterschiedlichen Alters zusammen lernen. Bis zur siebten Jahrgangsstufe bekommen die Schülerinnen und Schüler keine Noten, die Lehrer beurteilen ihre Leistung stattdessen in Textform. Und sitzenbleiben können sie auch nicht.