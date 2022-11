Ein nicht zu unterschätzendes Problem ist die Versorgung mit Kraftstoff. Nicht nur Katastrophenschutzfahrzeuge und Notstromaggregate müssen mit Nachschub versorgt werden können. Auch Meldeketten, die nur noch mit PKW funktionieren oder Versorgungsfahrten freiwilliger Helfer setzen voraus, dass irgendwo getankt werden kann. Im Moment sind die öffentlichen Tankstellen dazu schlicht nicht in der Lage, so die Auskunft des Tankstelleninteressenverbandes. Kein Strom = kein Sprit. Denn die Anlagen laufen mit Pumpen. Vom Nachschub aus den Tanklagern ganz zu schweigen. Innerhalb der Branche werden seit Monaten Briefe hin und her geschickt, aber gelöst ist da noch gar nichts. Und die Tankstellen werden die Kosten für Notstromlösungen nicht tragen können.