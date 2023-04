Der Suhler Tierarzt Jens Hübner fragt bei Notfällen am Telefon immer: "Welchen lebensbedrohlichen Zustand sehen Sie?". Machmal sei dann schon klar: Es ist kein Notfall, dass gerade das Futter ausgegangen ist.

Doch er habe immer das Tierschutzgesetz im Ohr: "Schmerzen, Leiden und Schäden sind zu verhindern". Außerdem habe er den Grundsatz: "Lieber habe ich es gesehen und es ist nicht so schlimm, als zu sagen: Hätten Sie mal lieber…" Sämtliche Augenverletzungen durch Funkenflug beim Grillen oder Streunen durch Hecken und Verletzungen mit Hornhaut sind Hübner "heilig". Das sollte sich ein Tierarzt anschauen. Außerdem könnte es ein Notfall sein bei:

"Wenn ich sehe, es führt in eine Krise, die mit Leben nicht zu vereinbaren ist, muss ich als Tierbesitzer Hilfe holen", sagt Hübner. Wenn gut eingestellte Herzpatienten bei 30 Grad nicht klar kommen, könne man das bei einem Termin unter der Woche einstellen. Sei es akut, man denkt das Tier überlebt es nicht, wird es zum Notfall.



Hat ein Hund einen zehnsekündigen Krampfanfall, könne man das beobachten und am nächsten Tag zum Arzt. Dauere der Anfall 20 Minuten wird er zum Notfall - dann kann es eng werden. Hat ein Tier einen Riss, eine Stichwunde, wurde gebissen oder es steckt ein Ast im Körper - lieber gleich zum Arzt. "Ich nähe lieber eine frische Wunde als nach drei Tagen Gewebe zu entfernen und eine frische Wunde zu schaffen", so Hübner.