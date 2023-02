Gesundheitswesen Notfall-Patienten sollen in Thüringen besser versorgt werden

Notfall-Patienten in Thüringen sollen künftig öfter am Telefon beraten werden. Dadurch soll der Ansturm auf die Notaufnahmen gebremst werden. Die Landeskrankenhausgesellschaft befürwortet diese Idee. Die Kassenärzte halten dagegen eine Erstdiagnose am Telefon für schwer umsetzbar. Die Pläne sind Teil einer Reform des Bundesgesundheitsministeriums.