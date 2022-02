In Thüringen wird seit Montag der Corona-Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax eingesetzt. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, stehen zunächst 36.000 Impfdosen bereit. Etwa 3.000 davon sind für Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen reserviert, da für sie in gut zwei Wochen die Impfpflicht im Gesundheitswesen greift. Bis vergangenen Freitag hatten sich allerdings erst 300 Impfwillige Termine reserviert.