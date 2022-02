Ursprünglich sollten bis Jahresende für den Weltmarkt 150 Millionen Dosen produziert werden, 2022 dann zwei Milliarden. Die EU hatte im August 2021 einen ersten Vertrag über 100 Millionen Dosen abgeschlossen, mit der Option auf weitere Lieferungen. Eine Option auf weitere 100 Millionen Dosen, die bis 2023 geliefert werden sollen, haben die Mitgliedstaaten bereits aktiviert, macht also in der Summe 200 Millionen Dosen bis Ende 2023.

Von der ersten Lieferung, für die bereits die vorbereiteten Termine auf ihre Freischaltung warten, sind 36.000 Dosen für Thüringen bestimmt . Damit können 18.000 Menschen vollständig geimpft werden. Das Bundesgesundheitsministerium hat verfügt, die Dosen für die Zweitimpfung zu reservieren, mit Blick auf die Lieferprobleme ist das sicher eine kluge Entscheidung. Bis Ende März sollten dann insgesamt 102.000 Dosen in Thüringen eintreffen, also für 51.000 Menschen.

Die KVT hat sich entschieden, Termine für den 28. Februar sowie den 5. März vorzubereiten. Wegen der verzögerten Lieferung könne der zunächst für den 26. Februar angepeilte Termin für eine erste Verimpfung nicht stattfinden. Grundsätzlich werden alle Impfstellen in Thüringen mit Novavax beliefert. Es ist empfehlenswert, sich in den Newsletter einzutragen, um direkt informiert zu werden, die Medieninformation erfolgt zeitnah. Gebucht werden können die Termine nach Freischaltung dann im Thüringer Impfportal .

Von den ersten 36.000 Dosen sollen den Angaben zufolge 3.000 direkt an die Kliniken im Land gehen. Diese könnten ihren Beschäftigten in Vorbereitung auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht ein Impfangebot machen. Mit den übrigen Dosen könnten Erst- und Zweitimpfungen für insgesamt 16.500 Menschen angeboten werden.

Die Impfstoffe kommen alle zentral am Bundeswehrstandort in Quakenbrück an. Dort wird er von Thüringer Seite abgeholt. Von der Landung in Quakenbrück bis zur ersten Impfung in Thüringen dürften nur zwei Tage vergehen. Im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen kann Nuvaxovid bei Kühlschranktemperatur gelagert werden, die Logistik ist also einfacher als bisher.