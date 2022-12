Die Oberbürgermeister der größten Städte in Thüringen fordern vom Land mehr Hilfe bei der Unterbringung von Flüchtlingen. In einer gemeinsamen Erklärung der Städte Gera, Jena, Weimar, Erfurt, Suhl und Eisenach heißt es, die Gemeinschaftsunterkünfte seien voll und es gebe kaum noch freie Wohnungen auf dem Markt. Das Land müsse den Kommunen mehr Geld zusichern, damit menschenwürdiger Wohnraum beschafft werden könne.

Die Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterin sprechen zur Flüchtlingssituation in den großen Städten Thüringens. Bildrechte: dpa

Nach Angaben der Städte habe das überwiesene Geld des Landes bereits in den Vorjahren nicht ausgereicht. Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) sagte, allein in seiner Stadt sei in den vergangenen Jahren ein Defizit von 20 Millionen Euro aufgelaufen. Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) sprach von einem Minus von mehr als sieben Millionen Euro. Die Oberbürgermeister fordern daher vom Land, die Flüchtlingspauschale von derzeit 210 Euro pro Monat auf 560 Euro anzuheben. Das sei dann der Satz, den das Land Sachsen seinen Kommunen zahle.