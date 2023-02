Auch in der Rhön sind die Wintersportbedingungen an diesem Wochenende wieder besser. So gibt es in der Ski- und Rodelarena Wasserkuppe Schneehöhen von bis zu 50 Zentimeter. Rodeln und Skifahren ist aber auch im Harz möglich. Auf dem Wurmberg bei Braunlage in Niedersachsen liegt ein halber Meter Schnee. Bis Sonntag soll noch weiterer Schnee dazukommen.