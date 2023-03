Anders ist die Lage in Nordhausen. In der Thüringer Planungsregion Nord gibt es kein einziges Oberzentrum, obwohl Nordhausen und auch Mühlhausen sogenannte oberzentrale Funktionen erfüllen. Nordhausen hat mit der Hochschule, mit dem Theater und mit der Verkehrsanbindung der A38 auf der Achse Ruhrgebiet-Leipzig hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. Die würden von der Landespolitik oft nicht genug wahrgenommen, klagt man in Nordhausen.

Natürlich können Einstufungen als Oberzentrum auch Ansiedlungen beeinflussen, so die Meinung in den Städten, die jetzt gegen den Entwurf des LEP protestieren. Es könnte sich in höheren Fördersätzen oder auch im kommunalen Finanzausgleich auswirken. Alle Städte, im Fall Nordhausen auch der Landkreis und viele Bürger und Institutionen haben jetzt Stellungnahmen zu dem ersten Entwurf abgegeben. Die Frist lief am 17. März ab.