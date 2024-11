"Die Lage ist sehr angespannt, aber deshalb schließen die Mostereien jetzt nicht reihenweise", sagt Andreas Mehlhorn. Er ist Inhaber einer Fruchtsaftkelterei im sächsischen Langenbernsdorf und Vorsitzender des Fruchtsaftverbandes Sachsen, in dem fast alle ostdeutschen Bundesländer vertreten sind, darunter auch Thüringen. Die 34 Mitglieder sind fast alles familiengeführte Mostereien oder Keltereien mit zwischen drei und zehn Beschäftigten.

Bisher haben die Betriebe des Verbandes pro Jahr durchschnittlich 6.000 Tonnen Obst verarbeitet, in besonders guten Jahren waren es auch mal 10.000 Tonnen. Die genauen Zahlen für dieses Jahr hat Andreas Mehlhorn noch nicht: "Aber es wird sehr, sehr viel weniger sein."

Von den Ausfällen sind alle Mostereien gleichermaßen betroffen. Es mangelt an Äpfeln, Beerenobst, Quitten und Sauerkirschen. Anfragen zu finanziellen Hilfen an das Landwirtschaftsministerium wurden abschlägig beschieden. Mehrere Kollegen haben bei den Arbeitsagenturen Kurzarbeitergeld beantragt, auch das wurde abgelehnt, erzählt Andreas Mehlhorn. "Die Preise für Säfte werden sich auf jeden Fall erhöhen ." Wie hoch genau sie ausfallen werden, kann Andreas Mehlhorn noch nicht sagen.

Florian Steinbrück, Geschäftsführer der Fahner Frucht Handels- und Verarbeitungs GmbH in Gierstädt im Landkreis Gotha, dem größten Thüringer Safthersteller, kauft In diesem Jahr Äpfel und Steinfrüchte dazu. Die Preise dafür sind doppelt so hoch wie normalerweise.