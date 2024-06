Die Landesregierung hat den Thüringer Obstbauern nach den Frostnächten Ende April dieses Jahres Soforthilfen zugesichert. In einem ersten Schritt sollen für die Betriebe zwei Millionen Euro aus der Landeskasse zur Verfügung gestellt werden. Dies kündigten Agrarministerin Susanna Karawanskij und Ministerpräsident Bodo Ramelow (beide Linke) am Mittwoch bei einem Besuch des Obstanbaugebietes Fahner Höhe im Landkreis Gotha an.