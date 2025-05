Die Fünf-Prozent-Hürde ist eine Sperrklausel für Wahlen etwa zum Bundestag und Landtag. Demnach muss eine Partei fünf Prozent der Zweitstimmen erreichen, um an der Mandatsverteilung beteiligt zu werden. Hat eine Partei weniger Stimmen, zieht sie nicht in das Parlament ein.



Bei der Bundestagswahl können Parteimitglieder, die ihr Direktmandat gewonnen haben, trotzdem ins Parlament einziehen, auch wenn die Partei die Fünf-Prozent-Hürde nicht erreicht hat - vorausgesetzt es sind mindestens drei Direktmandate.



Auf Länderebene gelten hier unterschiedliche Regeln: In Thüringen reicht das gewonnene Direktmandat nicht aus, um in den Landtag zu kommen, wenn die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. In Sachsen dagegen reichen laut §6 des Landeswahlgesetzes zwei Direktmandate, um auch mit weniger als fünf Prozent in den Landtag einzuziehen.