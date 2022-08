Der Landesverband der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) zieht erneut vor das Thüringer Verfassungsgericht. Wie die Partei am Samstag mitteilte, hat sie Klage gegen das Landeswahlgesetz eingereicht. Der Grund ist, dass sie 250 Unterschriften von Unterstützern für ihre Wahlvorschläge sammeln muss, um zur nächsten Landtagswahl zugelassen zu werden. Das hält die ÖPD für zu viel und für nicht verfassungsgemäß.

Laut eines Sprechers der Partei dürfen in Deutschland nach aktueller Rechtsprechung maximal 0,25 Prozent der Wahlberechtigten in einem Wahlkreis als Grenze angesetzt werden. In Thüringen liege der Wert im Durchschnitt bei 0,64 Prozent. Bei Landtagswahlen müssen die Parteien Unterstützer-Unterschriften sammeln, die noch nicht im Bundestag oder Landtag vertreten sind. Bei der ÖDP ist das der Fall.