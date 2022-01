Thüringen setzt kurzfristig die neuen Corona-Quarantäne-Regeln um, auf die sich Bund und Länder verständigt haben. Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstag in Erfurt mit, es gehe um Menschen, die sich mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert haben, und um deren Kontaktpersonen. Der dafür erforderliche Erlass ist laut Ministerium am heutigen Dienstag auf zunächst unbestimmt Zeit in Kraft getreten.