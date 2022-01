Die sich leichter verbreitende Coronavirus-Variante Omikron ist nun auch in Thüringen vorherrschend. In der zweiten Januarwoche wurden laut Gesundheitsministerium 343 Fälle Omikron zugerechnet und nur noch 93 Fälle der bis zuletzt vorherrschenden Delta-Variante. Der Omikron-Anteil liege nun bei 77 Prozent - eine Woche zuvor waren es 41 Prozent.

"Damit ist Omikron aktuell die vorherrschende Variante in Deutschland und in Thüringen", heißt es im Wochenbericht des Ministeriums. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass es sich um Stichproben handle und längst nicht alle PCR-Tests in Thüringen sequenziert werden, um die Virusvarianten zu ermitteln. Bis zum Donnerstag wurden landesweit 1.058 Omikron-Fälle registriert.