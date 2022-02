Corona Omikron-Welle erreicht Thüringer Krankenhäuser

In Thüringens Kliniken ist die Omikron-Welle nach Einschätzung der Landeskrankenhausgesellschaft mit Verzögerung angekommen. Dafür sei sie jetzt deutlich spürbar, sagte die Vorsitzende der Gesellschaft, Gundula Werner, am Dienstag.

Die meisten Omikron-Patienten würden auf den Normalstationen behandelt, nur sehr wenige intensivmedizinisch. "Mit der Delta-Welle ist das nicht vergleichbar." Die Krankenhäuser seien derzeit in der Lage, die Belastung zu bewältigen. Allerdings seien Prognosen über die weitere Entwicklung schwierig, da die Zahl der Corona-Infektionen in Thüringen anders als in anderen Bundesländern kontinuierlich steige.

Die Hospitalisierungsinzidenz, die die Zahl der wöchentlichen Klinikfälle im Zusammenhang mit Corona je 100 000 Einwohner angibt, lag am Dienstag in Thüringen im Durchschnitt bei 10. Unter den Kommunen schwankt sie erheblich. So wurde etwa für Suhl ein Wert von 38,5 angegeben, im Eichsfeldkreis lag er bei rund 25, im Kreis Hildburghausen bei annähernd 24. Zweistellig - zwischen 10 und gut 15 - war der Wert in acht weiteren Kommunen. Das Weimarer Land hingegen wies eine Hospitalisierungsinzidenz von nur 1,2 auf.