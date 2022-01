In etlichen Kliniken stagniert seit Weihnachten die Zahl der Patienten, die aufgrund einer Corona-Infektion stationär behandelt werden müssen. Allerdings stellenweise auf hohem Niveau. So werden etwa in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Pößneck derzeit rund 50 Corona-Patienten behandelt, davon zehn auf den Intensivstationen.