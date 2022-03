Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist weiter leicht gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag mit 2.113,1 an. Am Vortag lag der Wert bei 2.110,4. Damit bewegt sich der Freistaat weiterhin deutlich über der bundesweiten Inzidenz von 1.735.