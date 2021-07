Digitalisierung Thüringer Polizei startet Onlinewache

Hauptinhalt

In Thüringen können Anzeigen bei der Polizei seit Donnerstag online erstattet werden. Sämtliche Angaben zur Tat können in einem digitalen Portal eingegeben werden. Das Angebot soll die Kontaktaufnahme erleichtern und die Hemmschwelle senken, Straftaten zur Anzeige zu bringen. Hier erfahren Sie, was Sie zur Onlinewache wissen müssen.