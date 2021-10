Brief an Mutterkonzern Ramelow besorgt über weitere Entwicklung bei Opel

Die drohende Zerschlagung des Autobauers Opel hat bei den Landesregierungen von Thüringen, Hessen und Rheinland-Pfalz Sorgen um die Arbeitsplätze ausgelöst. In einem gemeinsamen Brief an den Chef des Opel-Mutterkonzerns Stellantis, Carlos Tavares, verlangten die Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke), Volker Bouffier (CDU) und Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag nähere Informationen und eine "Rückkehr zur vertrauensvollen Kommunikation" über die aktuelle Situation des Unternehmens und seiner Standorte. "Mit dem gemeinsamen Brief artikulieren wir die Sorgen vieler Menschen an den Opel-Standorten in Deutschland um die Zukunft des Traditionsunternehmens Opel-Deutschland", sagte Ramelow.