Die Thüringer Opferberatungsstelle Ezra hat im vergangenen Jahr weniger rassistische und politisch motivierte Gewalttaten dokumentiert. Insgesamt weist die am Mittwoch vorgestellte Jahresstatistik thüringenweit 102 Straftaten aus. Darunter finden sich gefährliche Körperverletzungen, Morddrohungen, Brandstiftungen und eine Tötung. Es sind sechs Taten weniger als 2019 und die niedrigste Fallzahl seit dem Jahr 2015.

Projektleiter Franz Zobel sagte, er gehe jedoch von einer hohen Dunkelziffer nicht angezeigter Taten aus. Dazu trage auch die Thüringer Justiz bei, die Verfahren einstelle, verschleppe oder die Tatmotive nicht benenne. Deshalb fordere Ezra in Thüringen eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für solche Taten.

Die meisten im Vorjahr erfassten Übergriffe ereigneten sich mit 29 in Erfurt. Dort habe es mehrere brutale, rechte und rassistische Angriffe der lokalen Neonazi-Szene gegeben, so eine Ezra-Sprecherin. Es sei nicht erkennbar, dass die Verantwortlichen der Stadt den Ernst der Lage ausreichend verstanden hätten. Eine gehäufte Anzahl an Fällen wurde zudem aus Jena (13), Gera (6) und Suhl (6) gemeldet. Rassismus (62 Fälle) war mit Abstand das häufigste Tatmotiv laut der Jahresstatistik, gefolgt von Gewalt gegen politische Gegner (24 Fälle).