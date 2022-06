In den ersten vier Monaten dieses Jahres ist die Zahl der Organspenden in Thüringen deutlich zurückgegangen. Waren im vorigen Jahr in diesem Zeitraum noch zwölf Organspender registriert worden, so waren es in diesem Jahr nur noch fünf, wie die Deutsche Stiftung Organspende auf Anfrage mitteilte. Auch die Zahl der gespendeten Organe ging von 38 im Vorjahr auf jetzt 14 zurück.