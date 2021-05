Hier in Altenburg waren die Inzidenz-Zahlen so, dass die Abschlussklassen fast immer in der Schule sein konnten, jetzt allerdings will Maltes Friedrichgymnasium kein Risiko mehr eingehen und deshalb dürfen die Abiturienten vor der Prüfung nicht mehr in die Schule. Das bedeutet, die gesamte Prüfungsvorbereitung, alle Konsultationen mit den Lehrern, finden nur online statt. "Das stelle ich mir schwierig vor. Denn bei manchen Lehrern hatten wir die ganze Zeit kein einziges Mal online Unterricht" erzählt Malte. "Mir fehlt da ein bisschen das Vertrauen in die digitale Methodik".