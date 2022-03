Wasserschäden begutachtet - Wandgemälde entdeckt

Eine ganz besondere Überraschung gab es da, wo sie Museumsbesucher wohl am wenigsten erwartet hätten. Jahrzehntelang sind sie im Haus die Stufen zu den Ausstellungsetagen hoch und runter gelaufen - ohne zu ahnen, dass sie dabei am größten Kunstwerk vorbeigehen. Denn zu sehen war davon nichts. Dafür sorgten in den 1930er-Jahren die Nationalsozialisten. Sie ließen die Wände im Treppenhaus abdecken. Um eine ihrer Meinung nach "entartete Kunst" verschwinden zu lassen. Teil des dreiseitigen Wandbildes im Lindenau-Museum. Unter dem Motiv vom Menschen und seinem Glück steht Restaurator Veit Gröschner auf der Treppe. Bildrechte: Marian Riedel

Es handelt sich um einen Wandbild-Zyklus des Altenburger Malers Ernst Müller-Gräfe. Er hielt auf den Wänden mit einer fast schockierenden Farbigkeit Szenen von Flucht und Vertreibung fest. Motive seiner expressionistischen Malerei sind auf einer Fläche der Mensch und sein Glück, auf der gegenüberliegenden Seite die Flucht und auf der dritten Wand die Arbeit, die eine Ernte einzubringen ermöglicht.

Restaurator Gröschner wusste, dass es dieses Kunstwerk einmal gab. Und war dann doch sehr überrascht: Eigentlich sollten nur Salzablagerungen untersucht werden, die durch einen Wasserschaden im Stuckbereich des Treppenhauses sichtbar sind. Veit Gröschner erinnert sich: "Da blätterte die Tapete runter. Und an dieser Tapete befanden sich letztlich dies Farbereste auf der Rückseite. Und in dem Moment wurde mir eigentlich klar, mit was wir zu rechnen haben." Ein Wasserschaden am Treppenhausstuck sollte begutachtet werden - ein Wandbild auf drei Seiten des Treppenhauses wurde danach freigelegt. Bildrechte: Marian Riedel

Abwägungen zwischen sinnvoller Veränderung und Bewahren von Altem

Vorsichtig wurden Tapetenschichten entfernt, hinter einem Elektrokasten eine ganze Sammlung loser Putzstücke gesichert. Und zutage kam im erstaunlich guten Zustand Müller-Gräfes Kunstwerk. Was wird nötig sein, um Fehlstellen zu ergänzen und das ganze Gemälde zu restaurieren? Zunächst muss Wissen her. Über die Farben, die der Maler einst nutzte. Der Restaurator ist froh über Unterstützung vom Thüringer Landeskonservator. Der hatte als Chef des Landesamtes für Denkmalpflege die Chance, die Farbpigmente von Experten in Grenoble analysieren zu lassen. Das war der erste Schritt, damit das Bild künftig wieder so kraftvoll wirken kann, wie zur Entstehungszeit. Das Motiv von Flucht und Vertreibung dürfte für die Nazis ein Grund gewesen sein, den Bilderzyklus als "entartete Kunst" zu diffamieren. Bildrechte: Marian Riedel

Ja, sagt Gröschner, es gab vor Jahren schon Überlegungen, ob man das Wandbild in irgendeiner Form als Reproduktion im Treppenhaus an die Wände projizieren könnte. Aber das war vor der Freilegung des so gut erhaltenen Originals. "Ich glaube, allein diese Wertigkeit, die hier in diesem Bild und in seiner Geschichte steckt, macht es zwingend notwendig, die Wandmalerei auch im Original zu zeigen", sagt Gröschner. Die Abwägung, wie man umgeht mit alten Situationen am Museumsbau - sie ist oft nicht leicht. Die Restauratoren befundeten Fehlstellen und ließen die Farbpigmente für eine Erneuerung analysieren. Bildrechte: Marian Riedel

Durchblick im Museum nach Durchblick bei restauratorischen Recherchen

Und sie führt auch zu Kontroversen. Im Falle des Glas-Fußbodens im oberen Oktogon gelang es, eine Lösung ohne Konfliktpotenzial zu erarbeiten. Es gab zwar Stimmen, die statt des begehbaren Glasfensters lieber einen offenen Durchbruch wünschten. Einen, durch den das Tageslicht von oben direkt bis in die untere Etage hätte fallen können. Dann aber stellten die Restauratoren fest, dass der Glasboden nicht wie vermutet irgendwann einmal eingebaut worden war. Er stammt aus dem Eröffnungsjahr des Museums, 1876. Und er ist auch ein Beleg für die bau- und kunsthandwerkliche Meisterschaft damals. An dem durchgängig zweieinhalb Zentimeter starken Glasboden sind noch die Spuren seine Bearbeitung erkennbar. Ein originäres Bauteil also - das nun so auch für die Nachwelt erhalten bleiben wird, sagt der Restaurator. Restaurator Gröschner am Glasfußboden im Oktogon Bildrechte: Marian Riedel

Mehr Arbeit als ursprünglich erwartet

Allein über den Glasfußboden und das Wandgemälde kann Gröschner stundenlang erzählen - auf der Liste der restauratorischen Aufgaben im Lindenau-Museum aber stehen noch einige andere Spezialfälle. Die zweieinhalb Zentimeter dicke begehbare Glasfläche aus dem Jahr 1876 soll erhalten bleiben. Bildrechte: Marian Riedel

Da ist beim Abnehmen der sogenannten Paradiestür - einem Schaustück im Skulpturensaal - sichtbar geworden, wie die Museumsräume 1876 farblich gestaltet waren. Da zeigte sich an den Decken manche Situation, wo Ausmalungen und Stucke im Erstzustand zu konservieren sind und Risse und Fehlstellen instandgesetzt werden müssen. Da wurde nachweisbar, dass frühere und gutgemeinte Arbeiten eher schädlich waren: Parkett war lackiert worden. Jetzt soll der Lack runter, denn nur gewachst wird der Eichenholzboden viel länger erhalten bleiben. Wo früher die Paradiestür ausgestellt war: Der freigewordene Blick auf die originale Farbfassung der Museumsräume 1876. Bildrechte: Marian Riedel

Und dann sollen die historischen Fenster zwar erhalten bleiben - aber für eine moderne Museums-Klimatisierung und Regulierung des Lichteinfalls müssen zusätzliche Stahl-Glas-Konstruktionen eingebaut werden. Veit Gröschner sagt, Überraschungen gehören dazu. Sie machen zwar mehr Arbeit, als ursprünglich erwartet. Am Ende aber lohnt sich das: Das Museum-Haus wird so selbst zum begehbaren Museums-Exponat - und kann seine Schaustücke später noch wirkungsvoller in Szene setzen. Die einfachen originalen Stahl-Holzsprossen-Fenster bekommen wie rechts zu sehen eine Klima-Lichtschutz-Konstruktion vorgeblendet. Bildrechte: Marian Riedel