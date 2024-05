Über dem großen Zuschauerraum spannt sich der Kronenboden. Für die Augen des Publikums ein Hingucker, 350 Quadratmeter groß, mit Ornamenten und Stucken. In der Mitte hängt der Kronenleuchter herab. Doch um die ganze Pracht steht es nicht gerade prächtig. Marco Scheiding steht gewissermaßen über dem Zuschauerraum, im Dachgeschoss des Theaters. Er zeigt auf den Fußboden dort - an dem eine Etage tiefer die Decke des Zuschauersaales hängt. Scheiding erklärt "Das ist relativ problematisch, weil diese Decke wurde nur aus Holzlagen genagelt, Schilf und dann drangeputzt. Wenn jetzt hier unten irgendwas passiert, fällt uns die Saaldecke nach unten."

Die Gefahr war lange nicht erkannt. Denn im Dachgeschoss waren Heizungs-und Lüftungsanlagen verbaut. Einen Blick unter Fußbodenbretter und an Balkenenden hatte niemand machen können. Und es gab seit den 1950er-Jahren hölzerne Hilfskonstruktionen, die noch völlig unbeschadet waren. Dann aber, nachdem die Sanierung im Haus längst lief, eine Entdeckung: Feuchte Stellen an den von 1870 stammenden Balken, Pilze und Insektenbefall. Plötzlich war klar: Sanierungsbedarf zwischen der Holzkonstruktion aus der Erbauerzeit und der prächtigen Decke des Zuschauersaales.

Ein Arbeitsbereich, in dem man nicht hineinlaufen, sondern wohl nur kriechen kann. Marco Scheiding bringt es auf den Punkt: "Wie bringe ich überhaupt die Bauteile dann an die Stelle, wo ich sie verarbeiten muss? Geschweige denn: Habe ich genug Platz, um zu arbeiten? Ich kann es ja nicht einfach alles rausreißen. Ich will es auch nicht." Für die Baufreiheit vielleicht gar das Dach zu öffnen - auch keine sinnvolle Variante, sagt der Projektverantwortliche. Eine böse Überraschung also. Scheiding schaut auf die alte Holzbalkenlage und sagt: "Dafür ein Gefühl aufzubringen - also das ist es. Das ist spannend. Aber es ist auch nicht alltäglich."