So sei der Amtsarzt in den vergangenen Monaten mehrfach per E-Mail bedroht worden. Unbekannte sollen im Juni 2021 die Radbolzen an seinem Auto gelockert haben. Es werde vermutet, dass sogenannte Querdenker hinter dem Anschlag stecken. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelte, konnte aber keine Beweise finden.