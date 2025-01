Die Frau bestellte schließlich am Montag ein Taxi, um zur Bank zu fahren. Auf der Fahrt erzählte sie der Taxifahrerin davon. Die Fahrerin erkannte den Betrug, informierte die Polizei und bewahrte die 82-Jährige so vor dem finanziellen Verlust. Die Kriminalpolizei in Altenburg ermittelt nun in diesem Fall.