Brötchen, Brot oder Kuchen - was aus der Gerthschen Backstube kommt, das schmeckt. Das beweisen die vielen Kunden der kleinen Bäckerei. Die sechs Mitarbeiter haben reichlich zu tun. "Zum Feierabend wischen wir uns den Schweiß aus dem Gesicht und sind stolz auf das, was wir heute geschafft haben."

Immer wieder schellt die Glocke an der Tür; der Laden läuft. Die Qualität hat sich herumgesprochen. Dabei muss man Starkenberg erstmal finden. Denn der kleine Ort im Altenburger Land liegt nicht an der Hauptstraße. Selbst aus Pößneck kommen Kunden - das ist immerhin über eine Stunde Fahrt. "Die Kunden kommen alle sechs bis acht Wochen, kaufen zwölf Brote und frieren die ein", freut sich der Bäckermeister.

Der Natursauerteig ruht sehr lange in der Bäckerei Gerth in Starkenberg. Das macht ihn aromatisch und bekömmlich. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Vielleicht waren sie es, die die Bäckerei Gerth im Gourmet-Magazin Falstaff vorgeschlagen haben. "Ich wusste von nichts", lacht Henning Gerth. Denn bewerben konnte man sich nicht - die Kunden haben ihre Lieblingsbäcker deutschlandweit nominiert. Zehn Bäckereien pro Bundesland kamen so auf die Liste der beliebtesten Bäckereien Deutschlands. Nach acht Wochen Abstimmzeit mit dem Ergebnis: Platz zwei für die Bäckerei Gerth. Nur die Bäckerei Bergmann in Frömmstedt (Landkreis Sömmerda) war besser im Thüringen-Ranking.

Was aber ist das Geheimnis einer richtig guten Bäckerei? Bäckereien gibt es einige in Thüringen. Für Henning Gehrt ist sein Erfolgsgeheimnis kein Geheimnis: "Alles, was wir verarbeiten, machen wir selbst. Wir mischen unsere Körner selbst. Der Natursauerteig wird dem Rezept angesetzt, das schon mein Großvater hatte. Der Teig ruht sehr lange. Das macht ihn aromatisch und bekömmlicher; auch für Menschen mit Herausforderungen in der Ernährung."