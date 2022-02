Es ist der gefühlt längste Bahnsteig Deutschlands, hier in Gößnitz im Altenburger Land. Hier ist der Knotenpunkt für die Mitte-Deutschland-Verbindung und die Sachsen-Franken-Magistrale.

Wer genauer hinschaut, sieht: Nicht nur das Dach des Bahnsteiges ist alt und verbraucht, auch die Technik stammt zum Teil noch aus DDR-Zeiten. Seit 2019 laufen deshalb Bauarbeiten rund um Gößnitz. In Zukunft sollen die Züge schneller über die Strecke fahren. Tempo 160 heißt das für den Personenverkehr, 120 km/h dürfen Güterzüge fahren.

Insgesamt 650 Millionen Euro investiert die Bahn über ihre Tochter DB Netze in die Region. Vor allem in Gleise und Bahntechnik, aber auch in Brücken, Lärmschutzwände und einige Bahnhöfe. Der Bahnhof Gößnitz soll statt des langen Doppelbahnsteiges zwei neue erhalten, barrierefrei und mit modernen Informationssystemen für die Fahrgäste. Ab 28. Februar gilt für zwei Wochen Schienenersatzverkehr. Dann bereiten Bauarbeiter das Bahnhofsgelände für die Arbeiten vor. Danach rollen die Züge eingleisig durch den Bahnhof.