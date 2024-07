Wegen Bauarbeiten in Gößnitz im Altenburger Land wird die Bahnstrecke zwischen Neukieritzsch und Crimmitschau zwischen 7. Juli und 2. September voll gesperrt. Laut Deutscher Bahn werden in diesem Zeitraum Weichen, Signale und andere Bahntechnik an die elektronischen Stellwerke angeschlossen. Während der Sperrzeit müssen Bahnreisende auf Busse umsteigen und dabei längere Fahrzeiten in Kauf nehmen.