Ende August soll ein neues, elektronisches Stellwerk in Betrieb gehen. Das alte, handbetriebene Stellwerk muss ab September abgerissen werden, damit die Bauarbeiter auch dort neue Gleise verlegen können.

Damit der Tunnel stabil bleibt, mussten in den lockeren Untergrund des Gößnitzer Bahnhofs Bohrpfähle betoniert werden. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

2026 soll alles an seinem Platz sein. Die Fahrgäste sollen bis dahin so wenig wie möglich unter den Bauarbeiten leiden. Neben der dreimonatigen Sperrung gibt es einige Wochenenden, an denen Gößnitz nur im Schienenersatzverkehr erreichbar ist.