Ein Brand in einem Pflegeheim in Altenburg hat in der Nacht zum Freitag zwei Menschen das Leben gekostet. Für einen 83-jährige Bewohner kam noch vor Ort jede Hilfe zu spät. Seine 83-jährige Frau erlag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Freitag mit.