Die Brücke über der Pleiße in Kotteritz (Altenburger Land) ist seit Montag voll gesperrt. Nach Angaben des Landratsamtes in Altenburg wird die alte Brücke abgerissen und bis September wieder neu gebaut. Der Verkehr wird deshalb umgeleitet über die Kreisstraße K 205, die Bundesstraße B 180, die Käthe-Kollwitz-Straße sowie die Münsaer Straße in Altenburg.