Die meisten Stimmen bekam Ronny Dathe, der amtierende Leiter des Meuselwitzer Ordnungsamtes. Trotzdem wird er am 28. November gegen Uwe Rückert in die Stichwahl gehen.

Die Bürgermeister-Wahl in Mesuelwitz ist entschieden. (Symbolbild)

Die Bürgermeister-Wahl in Mesuelwitz ist entschieden. (Symbolbild)

Die Bürgermeister-Wahl in Mesuelwitz ist entschieden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Das Ergebnis ist noch vorläufig – am 16. November tagt der Wahlausschuss zur Bestätigung. Weil kein Bewerber mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinen konnte, kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl. Dann stehen in Meuselwitz nur noch zwei Kandidaten auf dem Stimmzettel.