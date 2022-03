Großer Andrang auf dem Altenburger Bahnhof. Kurz vor 17 Uhr am Freitag kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an, in Begleitung von Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann. Steinmeier nimmt sich eine "Ortszeit", für drei Tage verlegt er den Amtssitz vom Schloss Bellevue in den östlichsten Zipfel Thüringens.

Vor seinem Aufbruch nach Thüringen hatte Steinmeier mehrere Kommunalpolitikerinnen und -politiker sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger zu einem Gespräch ins Schloss Bellevue eingeladen. Mit seinen Gästen diskutierte er über die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge, über deutsch-ukrainische Brückenschläge in den Kommunen, über Perspektiven nach der Pandemie und über gelungene Beispiele für ein gutes Miteinander. Unmittelbar nach der Veranstaltung ging es gemeinsam mit André Neumann mit der Bahn nach Altenburg.

Buntes Programm in der Skatstadt Altenburg

Dass die erste "Ortszeit“ in Altenburg stattfindet, ist auch der Einladung des Oberbürgermeisters zu verdanken. André Neumann hatte den Bundespräsidenten bei einer Diskussionsrunde Anfang Februar in Berlin kennengelernt und spontan in die Skatstadt eingeladen. "Ich war trotzdem überrascht, dass es dann tatsächlich geklappt hat", sagt das Stadtoberhaupt.

In Altenburg wartet auf den Bundespräsidenten ein buntes Programm. Nach der Ankunft am Bahnhof, wo etwa 200 Altenburger auf ihn warten, trägt er sich im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt ein. Dann geht es ins Hotel. Hier warten die normalen Amtsgeschäfte auf Steinmeier, der anschließend den Tag mit dem Oberbürgermeister im Restaurant "Kulisse" ausklingen lässt.

Das Leben vor Ort besser kennenlernen - das will Bundespräsident Steinmeier mit seinen "Ortszeiten". Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Wo steht Deutschland im Jahr 2022?

Tag zwei beginnt mit einem "Bürgerfrühstück“. Der Bundespräsident will bei seinen "Ortszeiten" näher an die Menschen. "Wo steht unser Land zwei Jahre nach Pandemiebeginn", so Steinmeier, „und warum finden wir kaum noch junge Leute, die Verantwortung übernehmen wollen?“ Der Bundespräsident bekräftigt, dass seine Besuche im Rahmen der "Ortszeiten" mehr sein sollen als bloße Stippvisiten.

Deshalb lädt er am Samstagvormittag zehn engagierte Altenburgerinnen und Altenburger ins Parkhotel, um mit ihnen über ihre ehrenamtliche Arbeit zu sprechen. Darunter Aytac Ismailova, eine georgische Migrantin, die seit vielen Jahren in Altenburg lebt und sich besonders für Flüchtlinge engagiert.

Kay Schröter ist seit vielen Jahren Unternehmer in Altenburg und unterstützt die Fußballvereine in der Stadt. Er sorgt sich um das Bildungssystem, das nach seinen Worten junge Menschen immer noch zu sehr in Richtung Abitur lenkt. In seinen Augen ist der Fachkräftemangel in vielen Berufen mit Dualer Ausbildung auf diese Politik zurückzuführen.

Wie ist die Lage, wie geht es den Menschen? - Bundespräsident Steinmeier im Gespräch mit Bürgern in Altenburg. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Besuch in Spielkartenfabrik geplant

Im Anschluss an das Bürgerfrühstück besucht der Bundespräsident den Marktplatz, wo er sich für individuelle Gespräche mit den Altenburgern Zeit nimmt.

Samstagnachmittag will Steinmeier die Altenburger Spielkartenfabrik besuchen und im Anschluss mit Bürgern sprechen, die der aktuellen Politik kritisch gegenüberstehen.