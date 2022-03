Kaffeetafel "kontrovers": So heißt der Programmpunkt am Nachmittag, als sich Frank-Walter Steinmeier im Altenburger Ratskeller mit Kritikern der aktuellen Politik trifft. Der Bundespräsident will während seiner "Ortszeit" in der Skatstadt möglichst viele Meinungen einfangen, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen und erfahren, was sie bewegt.

Zu den Kritikern gehört auch Madeleine Winterling, alleinerziehende Mutter, die sagt, es sei ihr sehr nahegegangen, wie die Tochter der besten Freundin sich während der Pandemie veränderte. Die Maskenpflicht in der Schule, das Homeschooling, Lockdowns und fehlende Begegnungen mit Freunden hätten vor allem den Kindern schwer zu schaffen gemacht, sagt sie.

Sie hinterfrage die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Sie habe eine Telegram-Gruppe gegründet, später sei sie bei den sogenannten Spaziergängen mitgelaufen. Fabian Hoemcke sitzt ihr gegenüber und kann das nicht nachvollziehen. Er war bei Gegendemos dabei. Die Spaziergänger liefen mit Nazis, meint er.

An der Kaffeetafel "kontrovers" diskutierte Steinmeier mit Altenburgern unter anderem über die Corona-Politik. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Schnell entspinnt sich eine kontroverse Diskussion am Tisch, in die sich auch die anwesenden Schülersprecherinnen einklinken. Leni-Sophie Schöneich versteht das Theater um die Maskenpflicht nicht. Das wäre in ihrer Klasse überhaupt kein Thema gewesen. Auch mit dem Homeschooling sei sie klargekommen. Sie hätte gelernt, sich besser zu organisieren. Mona Rupp meint, das schlimmste sei für sie gewesen, dass es keine Abiturfeier, keinen Abiball gegeben hätte. Alle seien nach den Prüfungen irgendwie auseinandergelaufen.

Altenburgerin beklagt fehlende Einkaufsmöglichkeiten

Zehn Altenburgerinnen und Altenburger sitzen am Tisch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Oberbürgermeister André Neumann. Sie alle treibt das Leben in Altenburg um. Veränderungen in der Pandemie, persönliche Belastungen, und die Zukunft der jungen Generation. Laura Hausotte beklagt fehlende Möglichkeiten für junge Leute, in Altenburg einzukaufen.

Michael Trommer, der Vorsitzende des Gewerbevereins pflichtet ihr bei, auch in der Altenburger Händlerschaft gebe es einen Generationswechsel, außerdem seien viele Läden zu klein und daher nicht attraktiv. Das kann auch der Bundespräsident bestätigen, der am Mittag einen Rundgang durch die Innenstadt machte und dabei in einige der Läden schaute.

Was dem Einzelhandel an Vielfalt fehlt, hat das Altenburger Theater zu bieten, sagt Schauspielerin Mechthild Scrobanita. Sie schildert, wie das Ensemble die Corona-Zeit erlebte, mit Lockdowns und kleinen Theaterangeboten für wenige Zuschauer. Es habe auch persönlich wehgetan, dass Theater und Kultur als nicht systemrelevant angesehen wurden. Scrobanita plädiert für mehr Diplomatie im Umgang miteinander, das müssten wir wieder lernen.

Oberbürgermeister: Schwierig, junge Menschen für Politik zu begeistern

Altenburg sei eine wunderschöne, architektonisch vielfältige Stadt, aber sie wirke alt und auch leer, weil so viele junge Menschen weggehen, so der Tenor. Die sollten sich auch politisch engagieren und damit die Stadt mitgestalten. Oberbürgermeister André Neumann sagt, dass es schwierig sei, junge Menschen für Politik zu begeistern, wenn Politiker wegen demokratischer Entscheidungen bedroht werden. "Wir müssen lernen, einander zu verzeihen für die Wunden, die wir uns in der Pandemie geschlagen haben", nimmt er dem Bundespräsidenten das Schlusswort vorweg.

Wir wollen in Altenburg eine gemeinsame Zukunft haben. André Neumann, Oberbürgermeister von Altenburg

Altenburgs OB André Neumann und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Altenburger Marktplatz. Bildrechte: dpa

Steinmeier: Altenburg ist eine lebendige Stadt

Nach der Diskussionsrunde tritt Steinmeier vor die Presse und lobt den konstruktiven Austausch trotz unterschiedlicher Meinungen. Altenburg sei eine lebendige Stadt. "Vielleicht sind sie sich der Vielfalt, die sie hier haben, gar nicht bewusst", meint er noch, bevor es zum nächsten Termin geht.

Im Theaterzelt wartet das Theaterensemble. Die provisorische Spielstätte am Großen Teich ist schon seit 2019 Ausweichquartier, weil der historische Theaterbau saniert wird. Wie herausfordernd das ist, und welche Schwierigkeiten die Pandemie mit sich bringt, erfährt der Bundespräsident von Musikerinnen, Technikern und der Theaterleitung. Oberbürgermeister André Neumann spricht über die schwierige Finanzierung für das Theater. Der Fortbestand sei nur bis 2025 gesichert, aktuell liefen Gespräche über die Zeit danach.

Steinmeier (4.v.l.) kommt bei seinem Besuch im Theaterzelt Altenburg ins Gespräch mit Akteuren des Theaters. Bildrechte: dpa

Bundespräsident spricht mit Kommunalpolitikern

Am Sonntagvormittag hatte Frank-Walter Steinmeier wieder zum Frühstück geladen. Kommunalpolitikerinnen und -politiker sind ins Park-Hotel gekommen. Der Bundespräsident will von ihnen wissen, vor welchen Herausforderungen die Region in der Corona-Pandemie steht, und wie die "große Politik" bei der Lösung helfen kann.

Es ist schwierig, wenn man Politik kaum noch erklären kann, weil es keine öffentlichen Veranstaltungen mehr gibt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Anja Dallek, Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft "Rositz", spricht über die Schwierigkeiten nach zwei Jahren Corona vor allem für Kinder, die lange Zeit keinen normalen Unterricht hatten. Nicht jeder könne sich jetzt Nachhilfeunterricht leisten, sagt sie. Dem Altenburger Stadtrat Nikolaus Dorsch macht vor allem Sorge, dass die Schulabgänger zwei Jahre lang keine Berufsorientierung hatten und jetzt Schwierigkeiten bei der Wahl eines Ausbildungsplatzes haben.

Wir müssen dafür sorgen, dass die jungen Menschen hier bleiben wollen. Dazu gehört eine berufliche Perspektive. Nikolaus Dorsch, Fraktionsvorsitzender SPD/ Grüne im Stadtrat Altenburg

Im Gespräch mit den Kommunalpolitikern zeigt sich aber auch, dass die Corona-Pandemie inzwischen von der Flüchtlingswelle aus der Ukraine verdrängt wird. Landrat Uwe Melzer verweist darauf, dass der Landkreis gut vorbereitet sei, allerdings sei die Koordinierung mit den Verteilzentren schwierig. Es gäbe im Landkreis genügend Unterkünfte. Stadtrat Peter Müller nennt die aktuelle Situation schwieriger als 2015. "Gerade für die alten Menschen ist es schwer, denn sie haben Krieg und Flucht erlebt. Und im Gegensatz zu 2015 ist der Krieg in der Ukraine so nah", sagt er.

Auszeichnungen für ehrenamtliches Wirken

Nach dem Treffen mit den Kommunalpolitikern zeichnet der Bundespräsident auf dem Altenburger Schloss zwei Frauen und zwei Männer mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. Sie engagieren sich seit langem in der Kommunalpolitik, bei Kulturprojekten, sind bei der Feuerwehr aktiv, fördern das Handwerk, helfen älteren Menschen und setzen sich für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit ein.

Das Verdienstkreuz am Bande erhielten:

Tobias Bauer aus Erfurt für seinen Verdienst um die Feuerwehren im Freistaat

Sybille Hain aus Erfurt für ihr Engagement um das Handwerk

Annemarie Kaiser aus Leinefelde-Worbis für ihre jahrelange soziale Arbeit

Dr. Lutz Unbehaun aus Rudolstadt für seine Verdienste um die Kultur

Eine Führung durch die Spielkartenfabrik in der Skatstadt Altenburg durfte beim Besuch des Bundespräsidenten natürlich nicht auf dem Programm fehlen. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Ministerpräsident Ramelow: Altenburg als Beispiel für Veränderung

Am Nachmittag besucht der Bundespräsident noch ein Bürgerzentrum in Altenburg-Nord. Dann geht es zurück nach Berlin. Für den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ist die Entscheidung, die "Ortszeit" in Altenburg zu beginnen, eine gute Entscheidung gewesen.