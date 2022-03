Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat seine zweite Amtszeit am Freitag mit einem Besuch in Altenburg begonnen. Bis zum Sonntag wird das deutsche Staatsoberhaupt von dort aus seine Amtsgeschäfte führen. Steinmeier will mit den Bürgern ins Gespräch kommen und Misstrauen gegenüber politischen Instanzen abbauen.