Sie ist nicht die Einzige, die sich an diesem Tag so fühlt. Viele Abgeordnete machen Selfies, die Stimmung in den Pausen ist fröhlich, der Aufbruch, der Neuanfang, greifbar. "230 von uns sind neu in diesem Parlament", sagt die frisch gewählte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) in ihrer Antrittsrede. 400 Abgeordnete behalten ihr Mandat. Zur ersten Sitzung sind fast alle da, nur sechs Abgeordnete haben sich entschuldigt.