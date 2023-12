Das über 450 Jahre alte Rathaus ist mit Sicherheit das auffälligste Gebäude am Altenburger Marktplatz. Mit dem prunkvollen Treppenturm ist der Renaissance-Bau Ausdruck eines längst vergangenen Reichtums. Im Inneren zeugen ausladende Räume mit hohen holzvertäfelten Decken und prunkvollen Kronleuchtern vom einstigen Selbstbewusstsein der ehemaligen Residenzstadt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bodo Schackow

Gewaltig, ja fast pompös wirkt auch das Arbeitszimmer von Oberbürgermeister André Neumann (CDU). Mit den steinernen Türstürzen samt Ziergiebeln und den von Säulen getragenen Fensterbögen ist der Raum selbst fast so etwas wie ein Museumsexponat. Davon unbeeindruckt hat Neumann einen modernen schwarzen Konferenztisch mit acht bequemen roten Lederstühlen aufstellen lassen. An der Wand hängt ein über 100 Zoll großer Flatscreen, den jeder Tischgast gut sehen kann. Es stehen Gläser, Getränke und Schokolade bereit. In einem Sideboard ist ein kleiner Kühlschrank integriert. Es ist das Büro des Oberbürgermeisters, aber es könnte genauso gut auch ein Co-Working-Space sein.

Ein Tag als Oberbürgermeister

Es ist Mittwoch, der 6. Dezember, gegen 8 Uhr morgens. Der Tag beginnt ruhig für André Neumann. Nur seine Büroleiterin hat am Konferenztisch Platz genommen. Gemeinsam gehen sie einen Stapel Mappen durch. Ein paar Dokumente sind gegenzuzeichnen, ein paar Mails und Briefe werden besprochen. "Hierfür bitte einen Termin ausmachen", sagt Neumann manchmal, wenn eine Mappe auf den Erledigt-Stapel wandert. Seine Büroleiterin macht sich Notizen.

Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Mit dem allmorgendlichen Meeting bringt sich der 46-Jährige nicht nur auf den aktuellen Stand, er bereitet sich auch auf den Tag vor. Anstehende Termine werden besprochen. An diesem Mittwoch sind es zehn an der Zahl - darunter ein Besuch im Kindergarten, eine Pressekonferenz, die Beförderung von Feuerwehrleuten, ein Interview mit dem Deutschlandfunk, ein Gespräch mit der Altenburger Verein Ukrainehilfe e.V. und am Abend zunächst ein runder Tisch mit den städtischen Sportvereinen ehe es danach zur Sitzung der CDU-Ortsgruppe geht.

Der Tag ist bis 21 Uhr geplant. Es passt in das Bild, das der Altenburger CDU-Parteifreund Frank Tanzmann von Neumann zeichnet: "André plant viel und langfristig, denn er setzt sich große Ziele."

Der Typ Langstrecke

Das spiegelt sich auch im Privatleben von André Neumann. Seit zehn Jahren geht er laufen. Jede Woche trainiert er mindestens zwei Mal, um fit zu bleiben. Sein bisher größter Lauf war der Skatstadt Marathon Altenburg. "Den bin ich letztes Jahr zum ersten Mal gelaufen, aber ich war zu langsam", sagt er lachend. Vier Stunden und 45 Minuten habe er gebraucht. "Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass der Altenburger Marathon sehr anspruchsvoll ist. Es geht viel auf und ab."

Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Auch politisch ist Neumann eher der Typ Langstrecke. Schon als Schüler habe er Oberbürgermeister von Altenburg werden wollen, erzählt er einmal in einem Interview. 2009 wurde er Stadtrat, übernahm 2011 den CDU-Vorsitz in der Stadt und kandidierte 2012 erstmals für das höchste Amt seiner Heimatstadt. Sechs Jahre später tritt er erneut an und gewinnt die Wahl deutlich. "Das war der Plan: 2012 kandidieren, 2018 gewinnen. Ich habe mich sehr intensiv auf die zweite Wahl vorbereitet und dafür auch meine Vision von Altenburg 2030 entwickelt", erinnert sich André Neumann.

André Neumann ist im Südosten von Altenburg am Rande eines Plattenbauviertels groß geworden. Der Vater arbeitete bei der Wismut und starb später an Krebs, womöglich eine Folge des Uranabbaus. Die Mutter war Gärtnermeisterin. Wie so viele DDR-Kinder wird auch André Neumann atheistisch erzogen. Bis heute glaubt er weniger an Gott als an ein humanistisches Ideal. Trotzdem sagt er: "Ich stehe für das C in der CDU, denn christlich bedeutet für mich Menschlichkeit und Nächstenliebe."

Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Als Jugendlicher erlebt er nach der Wende den Niedergang Altenburgs. Erst gehen der Berg- und Tagebau verloren, dann die Metallindustrie, schließlich gehen die Menschen. In den 90er-Jahren ziehen viele Altenburger weg, in den Nuller-Jahren bleiben die Geburten aus. Die Stadt schrumpft von einst 56.000 Einwohner auf fast die Hälfte. André Neumann bleibt, pendelt zum Studium nach Zwickau und später zu seiner Arbeit nach Leipzig, wo er als Prokurist bei VW tätig ist. In Altenburg gründet er eine Familie. Weil André Neumann an seine Heimatstadt glaubt, wird er Politiker.

Dass Neumann den Wahlkampf 2018 gewinnt, hat auch mit einer Wechselstimmung nach 18 Jahren SPD-Regierung zu tun. Sein Vorgänger Michael Wolf hatte sich an der Stadt abgearbeitet und sich mit manchem Stadtrat überworfen. Unpopuläre Entscheidungen wie den Abriss eines Häuserblocks im historischen Stadtkern zum Bau eines Supermarkts setzt Wolf gegen den Widerstand vieler um. "Er war ein Politiker, der sagte: Basta, wir machen das!‘", erinnert sich CDU-Stadtrat Frank Tanzmann. "André ist da ganz anders."